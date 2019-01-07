У Лондоні заарештували колишніх банкірів Credit Suisse

Троє колишніх співробітників банку Credit Suisse арештовані в Лондоні в рамках розслідування справи про злочинну схему, імовірно організовану банкірами спільно з державними компаніями Мозамбіку.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Йдеться про можливе шахрайство з борговими зобов'язаннями Мозамбіку і незаконні виплати чиновникам цієї країни. Звинувачення висунули США, а розслідування ведеться з 2017 року - не тільки проти Credit Suisse, але і щодо французького банку BNP Paribas і російського ВТБ.

За версією слідства, Мозамбік в 2013-2014 році зайняв у Credit Suisse і ВТБ близько двох мільярдів доларів на покупку риболовецьких суден і розвиток берегової інфраструктури, але ці гроші були витрачені на покупку військового обладнання, а також частково були привласнені чиновниками. ФБР з'ясовує, яку допомогу останні могли отримувати від банківських співробітників.

Заарештовані банкіри Credit Suisse Ендрю Пірс, Сурджан Сингх і Детеліна Субева відпущені під заставу. Reuters повідомляє, що їх можуть екстрадувати до США. До цього були арештовані колишній міністр фінансів Мозамбіку Мануель Чанг і ймовірний підрядник мозамбікських компаній Жан Бустані.

Слідство вважає, що Мануель Чанг приховав дані про кредити Мозамбіку, коли вийшов у відставку в 2015 році. Його наступник оголосив дефолт в 2016 році і заявив про неможливість повернути гроші ВТБ.

Крім Міністерства юстиції США справу про можливу причетність банкірів до шахрайської схеми розслідувала британська влада, оскільки мова йде про лондонські підрозділи Credit Suisse і ВТБ.