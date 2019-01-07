Ford відкликає понад 950 тисяч авто по всьому світу

Корпорація Ford відкликає по всьому світу 953 тисячі автомобілів, оснащених дефектними подушками безпеки виробництва японської компанії Takata, через які загинули вже понад 20 осіб.

Про це йдеться в поширеній в п'ятницю заяві автовиробника, передає ТАСС.

Відкликанню підлягають в тому числі кросовери Ford Edge і Lincoln MKX 2010 модельного року, пікапи Ford Ranger 2010-2011 модельних років і седани Ford Mustang 2010-2014 модельних років.

Понад 780 тис. з авто, що відкликаються були реалізовані на території США. Ford зобов'язується встановити нові подушки безпеки безкоштовно.

Takata виявилася в центрі скандалу в 2014 році. Як встановили фахівці регулюючих органів США, виготовлені Takata подушки безпеки через несправність при аварії можуть не розкритися правильно, а лопнути або вистрілити в людей шматочками металу.

За оцінками агентства Associated Press, через такі інциденти в світі загинули щонайменше 23 людини, декілька сотень отримали поранення. Всього через проблеми з подушками безпеки Takata в світі було відкликано вже понад 100 млн автомобілів.