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Ford відкликає понад 950 тисяч авто по всьому світу

Понеділок, 7 січня 2019, 17:47

Корпорація Ford відкликає по всьому світу 953 тисячі автомобілів, оснащених дефектними подушками безпеки виробництва японської компанії Takata, через які загинули вже понад 20 осіб.

Про це йдеться в поширеній в п'ятницю заяві автовиробника, передає ТАСС.

Відкликанню підлягають в тому числі кросовери Ford Edge і Lincoln MKX 2010 модельного року, пікапи Ford Ranger 2010-2011 модельних років і седани Ford Mustang 2010-2014 модельних років.

Понад 780 тис. з авто, що відкликаються були реалізовані на території США. Ford зобов'язується встановити нові подушки безпеки безкоштовно.

Takata виявилася в центрі скандалу в 2014 році. Як встановили фахівці регулюючих органів США, виготовлені Takata подушки безпеки через несправність при аварії можуть не розкритися правильно, а лопнути або вистрілити в людей шматочками металу.

За оцінками агентства Associated Press, через такі інциденти в світі загинули щонайменше 23 людини, декілька сотень отримали поранення. Всього через проблеми з подушками безпеки Takata в світі було відкликано вже понад 100 млн автомобілів.

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Ford авто

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