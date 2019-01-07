Білорусь планує залучити 1,5 мільярда доларів на зовнішніх ринках

Білорусь зберігає плани щодо залучення в 2019 році 1,5 млрд доларів на зовнішніх ринках.

Про це заявив міністр фінансів республіки Максим Єрмолович, передає "Інтерфакс".

"У нас плани щодо обсягу залучення зовнішніх запозичень незмінні - 1,5 млрд доларів, які ми повинні на зовнішніх ринках знайти", - сказав Єрмолович.

У той же час він зауважив, що стратегія щодо виходу на ринок зовнішніх запозичень "може змінитися потенційно", з огляду на податковий маневр, що реалізовується в РФ.

Відповідаючи на питання про те, чи стане це додатковим фактором ризику для інвесторів при покупці суверенних облігацій Білорусі, Єрмолович сказав, що "потенційно так".

"Це може призвести до змін оцінки ризиків інвестора при купівлі державних довгострокових облігацій Білорусі. Але знову ж таки, все залежить від того, які заходи будуть реалізовуватися всередині країни", - зауважив глава Мінфіну.