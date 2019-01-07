В Японії запровадили податок на виїзд із країни

Японія запровадила податок у розмірі 1000 єн (9,20 долара) на виїзд із країни.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Новий податок набрав чинності з понеділка, 7 січня, і діє для громадян усіх країн, які покидають Японію морем або літаком.

Податок буде включений у ціну зворотного квитка на літак або судно разом з іншими зборами. Не торкнеться нововведення тільки тих, хто робить тимчасову зупинку в країні і залишає її межі протягом 24 годин після прибуття, а також дітей у віці до двох років, послів іноземних держав та державних гостей.

З мандрівників, які купили квитки до 7 січня, податок також стягувати не будуть, пише Xinhua.

Влада Японії планує витратити кошти, що будуть надходити до казни, на розвиток інфраструктури напередодні літніх Олімпійських ігор у Токіо, які відбудуться у 2020 році. За попередніми розрахунками, податок на виїзд буде приносити близько 50 млрд єн (близько 460 млн доларів) щорічно.

Цього року завдяки доходам від туристичного збору в аеропортах великих міст Японії, включаючи Токіо, будуть встановлені системи розпізнавання осіб.

Крім того, додаткові кошти планується направити на прискорення міграційних процедур і установку устаткування для безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті.