Всі розділи
Укр / Рус

В Японії запровадили податок на виїзд із країни

Понеділок, 7 січня 2019, 13:25

Японія запровадила податок у розмірі 1000 єн (9,20 долара) на виїзд із країни.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Новий податок набрав чинності з понеділка, 7 січня, і діє для громадян усіх країн, які покидають Японію морем або літаком.

Податок буде включений у ціну зворотного квитка на літак або судно разом з іншими зборами. Не торкнеться нововведення тільки тих, хто робить тимчасову зупинку в країні і залишає її межі протягом 24 годин після прибуття, а також дітей у віці до двох років, послів іноземних держав та державних гостей.

З мандрівників, які купили квитки до 7 січня, податок також стягувати не будуть, пише Xinhua.

Влада Японії планує витратити кошти, що будуть надходити до казни, на розвиток інфраструктури напередодні літніх Олімпійських ігор у Токіо, які відбудуться у 2020 році. За попередніми розрахунками, податок на виїзд буде приносити близько 50 млрд єн (близько 460 млн доларів) щорічно.

Цього року завдяки доходам від туристичного збору в аеропортах великих міст Японії, включаючи Токіо, будуть встановлені системи розпізнавання осіб.

Крім того, додаткові кошти планується направити на прискорення міграційних процедур і установку устаткування для безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Японія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЄС і Японія ратифікували угоду про зону вільної торгівлі 22 грудня 2018, 11:36
ЗМІ з'ясували, що стоїть за несподіваним арештом голови Nissan 21 листопада 2018, 10:11
Главу Nissan заарештували через фінансові махінації 19 листопада 2018, 15:07
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті