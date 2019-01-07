Tesla починає будівництво першого заводу в Китаї
Американська компанія Tesla Inc. 7 січня почне будівництво заводу з виробництва автомобілів в Шанхаї.
Про це в Twitter повідомив засновник компанії Ілон Маск.
"З нетерпінням чекаю запуску будівництва заводу Gigafactory в Шанхаї сьогодні!", − повідомив Маск.
Looking forward to breaking ground on the @Tesla Shanghai Gigafactory today!— Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2019 г.
"Плануємо завершити початкове будівництво влітку, розпочати виробництво Model 3 до кінця року та досягти масового виробництва наступного року", - додав він.
У жовтні минулого року Tesla придбала земельну ділянку в околицях Шанхая для будівництва першого заводу в Китаї.
Площа ділянки в Лінані, в 75 км на південний схід від центру Шанхаю, становить майже 865 тис. кв. м.
Спочатку завод Gigafactory буде розрахований на випуск близько 250 тис. електромобілів і акумуляторних блоків в рік. Згодом виробничі потужності будуть збільшені вдвічі.
Економічна правда
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