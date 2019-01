Tesla починає будівництво першого заводу в Китаї

Американська компанія Tesla Inc. 7 січня почне будівництво заводу з виробництва автомобілів в Шанхаї.

Про це в Twitter повідомив засновник компанії Ілон Маск.

"З нетерпінням чекаю запуску будівництва заводу Gigafactory в Шанхаї сьогодні!", − повідомив Маск.

Looking forward to breaking ground on the @Tesla Shanghai Gigafactory today!