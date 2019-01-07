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Tesla починає будівництво першого заводу в Китаї

Понеділок, 7 січня 2019, 11:11
 

Американська компанія Tesla Inc. 7 січня почне будівництво заводу з виробництва автомобілів в Шанхаї.

Про це в Twitter повідомив засновник компанії Ілон Маск.

"З нетерпінням чекаю запуску будівництва заводу Gigafactory в Шанхаї сьогодні!", − повідомив Маск.

"Плануємо завершити початкове будівництво влітку, розпочати виробництво Model 3 до кінця року та досягти масового виробництва наступного року", - додав він.

У жовтні минулого року Tesla придбала земельну ділянку в околицях Шанхая для будівництва першого заводу в Китаї.

Площа ділянки в Лінані, в 75 км на південний схід від центру Шанхаю, становить майже 865 тис. кв. м.

Спочатку завод Gigafactory буде розрахований на випуск близько 250 тис. електромобілів і акумуляторних блоків в рік. Згодом виробничі потужності будуть збільшені вдвічі.

Економічна правда

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