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Омелян заявив, що його справу незабаром передадуть до суду

Неділя, 6 січня 2019, 11:04

Адвокати завершують знайомитися з матеріалами справи міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в якій йдеться про можливе незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Про це міністр заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Справа на стадії ознайомлення. Думаю, що незабаром, після того як адвокати завершать ознайомлення з усіма матеріалами, справа буде передана до суду. Доступ до матеріалів дали у другій половині листопада 2018 року", – сказав Омелян.

Він стверджує, що попросив адвокатів не затягувати справу.

"Там 30 томів, ми зараз завершуємо знайомитися. Я не тисну, вважаю, що адвокати фахові люди. Зі свого боку я лише попросив, щоб не було жодних затягувань", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Санкція цієї  статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Міністр заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді. Омелян повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку керівництва НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.

У листопаді НАБУ та САП завершили розслідування кримінального провадження стосовно Омеляна.

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Мінінфраструктури Омелян

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