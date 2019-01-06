"Укрзалізниця" торік перевезла більше пасажирів, ніж у 2017 році

У 2018 році "Укрзалізниця" перевезла в далекому сполученні 55,9 млн пасажирів, що майже на 4 млн більше показника попереднього року.

Про це повідомив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов, передає прес-служба компанії.

За його словами, збільшити обсяги перевезень пасажирів залізничникам вдалося попри зменшення кількості вагонів.

"Нам поки що вдається щорічно збільшувати кількість перевезених пасажирів. Чимало поїздів після нічного рейсу ми задіювали як денні. А згодом — знов у нічну поїздку", - сказав голова компанії.

"Насамперед це стосується періоду пікових перевезень, тривалих вихідних. Так, лише на ці новорічно-різдвяні свята ми призначили близько 40 додаткових поїздів, що виконають понад 300 рейсів", — зазначив Кравцов.

Економічна правда