Названо найбільш безпечну авіакомпанію в світі

За версією німецького дослідницького центру JACDEC найбезпечнішою авіакомпанією в світі визнана фінська Finnair.

Про це пише "Комерсант".

"Рейтинг показує, що Finnair має найменшу кількість нещасних випадків, пригод, пов'язаних з безпекою польотів, і травм зі 100 найбільших авіакомпаній світу", - йдеться в повідомленні.

В опублікованому рейтингу Finnair привласнений індекс ризику в 93,91%. Це є найвищою оцінкою. Вона дозволила авіаперевозіку випередити Norwegian Air і Singapore Airlines.

У Finnair з 1960-х років не було великих аварій, або інцидентів, в тому числі під час навчання персоналу або технічного обслуговування. Найменш вдалі показники у авіакомпанії Garuda Indonesia, з індексом ризику 52,11%.

Рейтинг JACDEC публікується з 1973 року. Він заснований на аналізі інформації про авіаційні події та інциденти з повітряними судами 100 найбільших авіакомпаній світу.

Finnair - найбільша авіакомпанія Фінляндії. Вона заснована в 1923 році. Входить до альянсу Oneworld. Контрольний пакет акцій належить державі.