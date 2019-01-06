Tesla знизила ціни на всі свої авто на 2 тисячі доларів
Неділя, 6 січня 2019, 15:35
Компанія Tesla оголосила про зниження цін на всі свої моделі автомобілів на 2 тисячі доларів.
Про це йдеться в звіті компанії, передає "Комерсант".
Tesla пояснила необхідність цього кроку скороченням федеральних податкових пільг для покупців електромобілів.
Після оголошення цього рішення акції компанії впали на 10%. До закриття торгів вартість акцій вирівнялася до 6,8%.
Раніше Tesla повідомила про рекордне виробництво за підсумками 2018 року.
За її даними, в кінці минулого року було зібрано найбільше автомобілів в історії компанії. За минулий квартал Tesla випустила 86,55 тисяч машин.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua