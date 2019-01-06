Tesla знизила ціни на всі свої авто на 2 тисячі доларів

Компанія Tesla оголосила про зниження цін на всі свої моделі автомобілів на 2 тисячі доларів.

Про це йдеться в звіті компанії, передає "Комерсант".

Tesla пояснила необхідність цього кроку скороченням федеральних податкових пільг для покупців електромобілів.

Після оголошення цього рішення акції компанії впали на 10%. До закриття торгів вартість акцій вирівнялася до 6,8%.

Раніше Tesla повідомила про рекордне виробництво за підсумками 2018 року.

За її даними, в кінці минулого року було зібрано найбільше автомобілів в історії компанії. За минулий квартал Tesla випустила 86,55 тисяч машин.