Британці визнали Ryanair найгіршим авіаперевізником

Компанія Which, яка спеціалізується на дослідженнях споживчого ринку, оприлюднила результати опитування британців, згідно з якими бюджетна авіакомпанія Ryanair опинилася на останньому - 19-му місці - серед перевізників, що літають з Британії.

Як повідомляє BBC, у топ-5 списку потрапили Aurigny Air Service, Swiss Airlines, Jet2, Norwegian та KLM.

Інші великі британські авіакомпанії, Easyjet та British Airways, посіли 11 та 15 місце у списку.

У 2018 році Ryanair пережив масштабний страйк. Компанія скасовувала рейси і не пропонувала клієнтам компенсації, а також тричі змінювала правила провезення багажу.

Опитані висловили невдоволення процесом реєстрації, зручністю крісел, їжею та напоями, а також комфортом у салоні літака.

Тисячі опитаних заявили, що "більше ніколи" не користуватимуться послугами цієї авіакомпанії.

Речник Ryanair заявив, що опитування не відображає реальний успіх компанії.

"Кількість пасажирів Ryanair зросла на 80% за останні шість років, а сайт Ryanair.com став найбільш відвідуваним авіасайтом у світі. Ці факти свідчать про те, що споживачі хочуть чогось більшого, ніж нерепрезентативне опитування лише 8 тисяч осіб", - заявив речник компанії.

Європейська правда