Транзит російського газу через Україну минулого року скоротився

Транзит природного газу з РФ до країн ЄС і Молдови в 2018 році становив 86,8 млрд кубів, що на 6,7 млрд кубів або на 7,2% менше за обсяги транзиту в 2017 році.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як наголошується, станом на 1 січня в ПСГ України накопичено 13,8 млрд кубів блакитного палива, що на 6,1% менше ніж рік тому, але на 15,6% більше ніж на початку 2017-го.

"Протягом 2018 року до ПСГ було закачано природного газу на 6,5% більше ніж в минулий аналогічний період - 9,8 млрд кубів", - йдеться у повідомленні.

Крім того зазначається, що споживання становить 28,5 млрд м3 газу, що всього на 0,4% більше ніж в 2017 році.

Економічна правда