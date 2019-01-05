Україна в чотири рази збільшила експорт кукурудзи в ЄС

За три місяці 2018-19 маркетингового року Україна експортувала 4663 тис. тонн кукурудзи, що на 112% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє "УкрАгроКонсалт".

"У листопаді Україна експортувала 3123 тис. тонн кукурудзи. Це вдвічі більше, ніж за два перших місяці поточного сезону і на 97,4% більше, ніж в листопаді минулого року", - йдеться в повідомленні.

У вересні-листопаді основними напрямками експорту української кукурудзи були ЄС, Китай та Лівія.

При цьому, в порівнянні з аналогічним періодом минулого сезону, експорт в ЄС зріс більш ніж в чотири рази, до Лівії - на 110%. Також серед найбільших імпортерів української кукурудзи - Туреччина, яка наростила імпорт на 125%.

"У той же час, в звітному періоді спостерігається значний спад обсягів експорту таким ключовим споживачам української кукурудзи як Ізраїль і Туніс", - відзначають аналітики.

Економічна правда