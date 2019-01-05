Омелян упевнений у припиненні залізничного сполучення України з РФ

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що залізничне сполучення України з Російською Федерацією буде неодмінно припинено.

Про це міністр розповів в ефірі одного з телеканалів у п’ятницю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дійсно, ми ініціювали припинення залізничного сполучення з РФ. Поки що це питання не фіналізоване на рівні Кабміну. Проте завдяки зусиллям Міністерства інфраструктури, "Укрзалізниці" в 2018 році ми вперше отримали набагато більший потік пасажирів у західному напрямку, ніж у східному", - розповів міністр.

За словами Омеляна, згідно з об'єктивними даними, кількість поїздок громадян України на залізничному транспорті до Російської Федерації "невблаганно скорочується".

"Тому його (залізничне сполучення – Ред.) буде припинено так чи інакше - або рішенням уряду, або за фактом ніхто не їздитиме", - переконаний він.

Як повідомлялося, в 2018 році Міністерство інфраструктури підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії в рамках її діяльності в Азовському басейні та на окупованих територіях, зокрема припинення пасажирського сполучення.

Відповідні пропозиції направлено до Кабміну.