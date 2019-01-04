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В Україні розпалася ще одна банківська група

П'ятниця, 4 січня 2019, 17:08

Національний банк України визнав недійсною банківську групу "Форвард".

Згідно з даними регулятора, таке рішення було прийнято 29 грудня.

Банківська група "Форвард" була зареєстрована в лютому 2017 року.

На момент визнання її недійсною в групу входили: банк "Форвард", СК "Довіра і Гарантія" і "Універсальне бюро кредитних історій".

Контролером групи значився Рустам Таріко.

За даними FinClub, Нацбанк визнав недійсними вже сім банківських груп: Дельта Банк, Метабанк, Перший інвестиційний банк, ПФБ, Сбербанк, Укрсоцбанк і "Форвард".

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