В Україні розпалася ще одна банківська група
П'ятниця, 4 січня 2019, 17:08
Національний банк України визнав недійсною банківську групу "Форвард".
Згідно з даними регулятора, таке рішення було прийнято 29 грудня.
Банківська група "Форвард" була зареєстрована в лютому 2017 року.
На момент визнання її недійсною в групу входили: банк "Форвард", СК "Довіра і Гарантія" і "Універсальне бюро кредитних історій".
Контролером групи значився Рустам Таріко.
За даними FinClub, Нацбанк визнав недійсними вже сім банківських груп: Дельта Банк, Метабанк, Перший інвестиційний банк, ПФБ, Сбербанк, Укрсоцбанк і "Форвард".
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