В Україні розпалася ще одна банківська група

Національний банк України визнав недійсною банківську групу "Форвард".

Згідно з даними регулятора, таке рішення було прийнято 29 грудня.

Банківська група "Форвард" була зареєстрована в лютому 2017 року.

На момент визнання її недійсною в групу входили: банк "Форвард", СК "Довіра і Гарантія" і "Універсальне бюро кредитних історій".

Контролером групи значився Рустам Таріко.

За даними FinClub, Нацбанк визнав недійсними вже сім банківських груп: Дельта Банк, Метабанк, Перший інвестиційний банк, ПФБ, Сбербанк, Укрсоцбанк і "Форвард".