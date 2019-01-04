Порошенко отримав ще півмільярда дивідендів від Rothschild Trust
Трастовий керуючий Rothschild Trust, який управляє кондитерською корпорацією Roshen, перерахував президенту Петру Порошенку другий транш дивідендів в розмірі 548,6 млн гривень.
Відповідна інформація міститься на сайті НАЗК.
Президент повідомив про суттєві зміни в майновому стані ще 1 січня поточного року.
Крім доходу від Rothschild Trust Порошенко також задекларував 26,2 млн гривень дивідендів від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал", який управляє активами президента.
Нагадаємо, перший транш в розмірі понад 556,7 млн гривень голова держави задекларував 26 грудня минулого року.
У прес-службі президента повідомили, що у встановлений законодавством строк Порошенко сплатить до бюджету із зазначених коштів понад 116 млн гривень, із них військовий збір більше 16,5 млн гривень.
У прес-службі також наголосили, що Порошенко понад 3 роки не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.
Нагадаємо:
Петро Порошенко передав Roshen у довірчу власність Rothschild після того, як компанія нібито не змогла знайти покупця.
Липецьку фабрику Roshen (РФ) закрито на початку минулого року.
У листопаді минулого року було продано машино- і суднобудівну компанію "Кузня на Рибальському".
У листопаді 2018 року Порошенко задекларував 60 млн гривень, які надійшли на його рахунки від фонду "Прайм Ессетс Капітал".
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua