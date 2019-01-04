Порошенко отримав ще півмільярда дивідендів від Rothschild Trust

Трастовий керуючий Rothschild Trust, який управляє кондитерською корпорацією Roshen, перерахував президенту Петру Порошенку другий транш дивідендів в розмірі 548,6 млн гривень.

Відповідна інформація міститься на сайті НАЗК.

Президент повідомив про суттєві зміни в майновому стані ще 1 січня поточного року.

Крім доходу від Rothschild Trust Порошенко також задекларував 26,2 млн гривень дивідендів від інвестиційного фонду "Прайм Ессетс Кепітал", який управляє активами президента.

Нагадаємо, перший транш в розмірі понад 556,7 млн гривень голова держави задекларував 26 грудня минулого року.

У прес-службі президента повідомили, що у встановлений законодавством строк Порошенко сплатить до бюджету із зазначених коштів понад 116 млн гривень, із них військовий збір більше 16,5 млн гривень.

У прес-службі також наголосили, що Порошенко понад 3 роки не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.

Нагадаємо:

Петро Порошенко передав Roshen у довірчу власність Rothschild після того, як компанія нібито не змогла знайти покупця.

Липецьку фабрику Roshen (РФ) закрито на початку минулого року.

У листопаді минулого року було продано машино- і суднобудівну компанію "Кузня на Рибальському".

У листопаді 2018 року Порошенко задекларував 60 млн гривень, які надійшли на його рахунки від фонду "Прайм Ессетс Капітал".

Економічна правда