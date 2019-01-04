Вартість золота підскочила до максимуму за півроку
Ціна на золото збільшилася в ході торгів в п'ятницю до максимуму з червня 2018 року, перевищивши 1300 доларів за тройську унцію, на тлі посилення попиту на захисні активи.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
Сигнали щодо послаблення економічного зростання і обвалу на ринках акцій по всьому світу підтримують інтерес інвесторів до золота та інших дорогоцінних металів.
В ході торгів на нью-йоркській біржі Comex лютневий ф'ючерс подорожчав на 0,4%, до 1300,40 долара за унцію, але потім уповільнив зростання.
Спотова ціна на золото ненабагато відстає від термінових контрактів, вона зросла до 1298,60 долара за унцію.
Срібло подорожчало до максимуму з липня - 15,8 долара за унцію, але потім перейшло до зниження.
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