Польща: "Північний потік-2" вбиває Україну

Проект газопроводу "Північний потік-2" загрожує безпеці України та підтверджує антиєвропейську позицію Німеччини.

Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю Handelsblatt.

"Газопровід руйнує наслідки санкцій, "Північний потік-2" вбиває Україну. Коли транзит російського газу територією України буде припинений, ця країна втратить не тільки серйозні прибутки, але перш за все гарантію захисту перед черговою російською агресією", – сказав міністр.

"Польща, США і Європейська комісія представляють тут проєвропейську позицію, Німеччина – антиєвропейську. Німеччина часто думає, що європейська позиція тотожна з німецькою, але у випадку з "Північним потоком" це не так", – зазначив Яцек Чапутович.

Водночас дипломат вважає, що здебільшого політика Польщі та Німеччини щодо конфлікту між Росією та Україною є однаковою.

"До певної міри ми також погоджуємося в справі реакції ЄС на російську агресію, щоб за допомогою санкцій передати Росії сигнал. Але ми хочемо більш рішучих дій", – заявив Чапутович.

Він також пропонує призначити посла генсека ООН щодо України і змінити "нормандський" формат.

Європейська правда