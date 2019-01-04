За роки президентства Трампа борг США зріс на 2 трильйони доларів

Держборг США, за статистикою Мінфіну, за останні 2 роки - з моменту приходу до влади адміністрації Трампа - зріс на 2 трильйони доларів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Мінфіну США.

Державний борг США на кінець 2018 року становив 21,974 трильйона доларів, що на 2 трильйона доларів більше, ніж до того, як президент Трамп вступив на посаду", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що держборг США зростав прискореними темпами унаслідок фінансової кризи 2008 року, коли Конгрес і адміністрація Обами схвалили фінансування стимулів для того, щоб зберегти економіку на плаву.

"Заборгованість почала знижуватися на початку терміну президентства Трампа, але знову зросла в минулому році.

Наприкінці 2017 року була проведена реформа, яка призвела до зниження податків та суттєвого зменшення корпоративного оподаткування, що зменшило доходи до казначейства", - йдеться у статті.

CNN зазначає, що Трамп, будучи кандидатом, обіцяв "позбутися" державного боргу за вісім років (упродовж 2 президентських термінів).

За статистикою, загальний державний борг у 2018 фінансовому році становив 78% ВВП США, що є найвищим показником з 1950 року.

Нагадаємо:

У листопаді 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що країна почне виплати щодо державного боргу, який перевищує 21 трильйон доларів.

Українська правда