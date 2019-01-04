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Ціни на нафту зростають п'яту сесію поспіль

П'ятниця, 4 січня 2019, 09:14

Ціни на нафту зростають у п'ятницю п'яту сесію поспіль на сигналах зниження видобутку державами ОПЕК.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Нервозність на ринку, проте, зберігається з огляду на сигнали ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовження зростання запасів у США.

Вартість березневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 56,11 долара за барель, що на 0,16 долара (0,29%) вище за рівень закриття попередньої сесії. У четвер ці контракти подорожчали на 1,04 долара (1,89%) - до 55,95 долара за барель.

Ф'ючерс на WTI на лютий на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на 0,24 долара (0,51%) - до 47,33 долара за барель. За підсумками торгів 3 січня контракт зріс у ціні на 0,55 долара (1,18%) - до 47,09 долара за барель.

Із початку цього тижня Brent подорожчала на 7,5%, максимальними темпами з квітня, WTI зросла в ціні на 4,3%, найвищими темпами з червня.

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