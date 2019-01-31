Рада оптового ринку електроенергії обрала новий склад

Рада оптового ринку електроенергії України обрала новий склад Ради ОРЕ.

Таке рішення прийнято на річних зборах членів ОРЕ в четвер, пише "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, від класу виробників до Ради увійшли Костянтин Запайщиков ("Енергоатом"), Борис Лісовий ("ДТЕК Східенерго"), Ігор Сирота ("Укргідроенерго"), Дмитро Маляр ("ДТЕК Дніпроенерго"), Ярослав Помилуйко ("Центренерго").

Від постачальників обрані Ігор Судак ("Рівнеобленерго"), Ірина Протопопова ("ДТЕК Дніпровські електромережі"), Олександр Сагура ("Прикарпаттяобленерго"), Олег Козачук ("Хмельницькобленерго"), Катерина Березовська ("ДТЕК Донецькі електромережі").

"У січні ринок працює за прогнозною оптовою ціною. Постачальники поки не відчули переваг оплати е/е за погодинними цінами", - сказала в ході зборів гендиректор директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики Ольга Буславец, при цьому висловивши надію, що в наступному місяці механізм розрахунку цін зміниться належним чином.

На сьогодні держпідприємство "Енергоринок" не має вичерпних даних про обсяги відпущеної е/е всім споживачам в січні, в результаті чого не може розраховувати ціну е/е в режимі реального часу.

В.о. голови парламентського комітету з ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський, в свою чергу, висловив стурбованість тим, що з квітня 2018 року Координаційна рада з питань проведення реформ в паливно-енергетичному комплексі так і не розпочала роботу. Цю проблему комітет обговорював з керівництвом Кабінету міністрів.

Згідно з даними Ради ОРЕ, станом на кінець року налічувалося 867 членів енергоринку.

Як повідомив директор ДП "Енергоринок" Юрій Гнатюк, в 2018 році укладено 570 договорів купівлі-продажу з виробниками сектора відновлюваних джерел енергії, що в 2,5 рази більше, ніж в попередньому році. З них 252 договори - попередні.

При цьому 24 контрагента вже завершили будівництво своїх потужностей і уклали повноцінний договір з "Енергоринком".

Як повідомлялося, в липні 2019 року намічений запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону "Про ринок е/е".

Передбачається перехід від роботи за моделлю "єдиного покупця" до повномасштабного конкурентного ринку, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, введення балансуючого ринку, ринку "на добу вперед" і внутрішньодобового ринку.

"Енергоринок" протягом шести місяців зобов'язаний виділити філії (Гарантований покупець і Оператор ринку), які протягом двох років з моменту прийняття закону повинні бути перетворені в окремі підприємства.