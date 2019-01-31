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Фонд гарантування повернув НБУ та Мінфіну 7,6 мільярда боргу за рік

Четвер, 31 січня 2019, 15:45
 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в 2018 році погасив боргові зобов'язання перед Національним банком і Міністерством фінансів на загальну суму 7,64 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

"5,02 млрд грн виплачено за кредитами НБУ, крім того, вперше було здійснено дострокове погашення 1 млрд грн за векселями Мінфіну", - наголошується в повідомленні.

Станом на 1 січня 2019 року залишок заборгованості за кредитами, які раніше отримав Фонд, становить 72,66 млрд грн, в тому числі 1,46 млрд грн - залишок заборгованості за кредитом НБУ, і 71,2 млрд грн - за кредитом Мінфіну, з яких 12,65 млрд грн - нараховані відсотки.

"У 2019 році Фонд планує продовжити дострокове погашення своїх зобов'язань перед Міністерством фінансів і має намір повністю розрахуватися з Національним банком вже до кінця січня", - сказано в повідомленні.

Економічна правда

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ФГВФО Фонд гарантування вкладів

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