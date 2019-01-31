Київрада розірвала договір зі скандальним забудовником Осокорків

Депутати Київради розірвали договори оренди з ТОВ "Контактбудсервіс", яке орендувало 5 ділянок на Осокорках та планувало звести там понад сорок 25-поверхівок.

Про це повідомляє прес-служба депутатської групи "Київська команда".

Йдеться про ділянки на Осокорках, розміром майже 91 гектар, які опинилася під загрозою забудови.

"Єдину зелену зону житлового масиву Осокорки, що має потенціал стати великим еко-парком, хотіли забудувати. Якби ми не втрутилися, тут найближчим часом з’явилося б понад сорок 25-поверхівок – а це майже 2 млн кв.м житла! Тепер наша ціль – створити тут парк!", – прокоментував рішення голова групи Сергій Гусовський.

Він нагадав, що понад 2 роки тому петиція про порятунок екосистеми Осокорків та створення ландшафтного парку набрала понад 11 000 голосів.

Наразі ділянка скандальної забудови обнесена парканом. Там неодноразово ставалися сутички між представниками забудовника з жителями столиці.

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Нагадуємо:

28 липня 2018 року у Києві на Осокорках відбулися сутички між противниками забудови на вул. Григоренка, 40 та поліцією, внаслідок зіткнень було затримано двох осіб.

Участь в акції протесту, окрім мешканців району та активістів, які виступають проти забудови та на підтримку створення "Екопарку "Осокорки", брали також представники організації "Національні дружини" та партії "Нацкорпус".

Під час сутичок на Осокорках 28 липня співробітник поліції розпилив газ з балончика в обличчя фотокореспондента міжнародного агентства Associated Press Єфрема Лукацького.

17 серпня 2018 року поліція Києва повідомила, затримала кілька десятків озброєних молодиків на скандальному будівництві на Осокорках.

Українська правда