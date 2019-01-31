У Туреччині успішно розвели українських овець

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Розведення овець, привезених до Туреччини з України, виявилося вигідним та ефективним.

Про це повідомляє інформагенція Anadolu, передає Укрінформ.

"Успішні результати були досягнуті в розведенні провезених з України 3 роки тому 50 овець романівської породи. Вони привели ще 200 голів", - повідомили у Сііртському університеті (південний схід Туреччини), де займалися розведенням овець із України для подальшого поширення в регіоні.

Учасники розведення відмітили, що попри зміну кліматичних умов – з помірних на більш жаркі - вівці швидко й успішно адаптувалися, почали розмножуватися.

Також, здійснюючи селекцію, турецькі агрономи відзначили, що з кожним новим приплодом вівці приводили більшу кількість ягнят, що є очевидною вигодою для тих господарств, які займатимуться їх розведенням.

Раніше посольство України в Туреччині закликало вітчизняних виробників скористатися рішенням турецької сторони щодо продовження до кінця 2019 року дії квоти імпорту живих тварин і м`яса для завоювання та закріплення на новому ринку для свої продукції.

Рішення про продовження до кінця року дії квоти імпорту живих тварин і м’яса з нульовими митними ставками було прийняте президентом Туреччини в кінці грудня минулого року з метою розширення спектру українсько-турецьких торговельно-економічних відносин.

Обсяг торгівлі товарами між Україною та Туреччиною у минулому році зріс на 11,2%, повідомив у Twitter посол України у Туреччині Андрій Сибіга.