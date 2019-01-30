У квартирах дозволять вільно проектувати кухні

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує дозволити в квартирах з двома і більше кімнатами проектувати кухні, які не відокремлені від інших приміщень стінами - так звані кухні-ніші.

Про це написав заступник міністра Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"Хочемо прибрати ще одну застарілу норму в ДБН - проектувати квартири тільки з традиційним покімнатним плануванням. І натомість - запровадити можливість використовувати сучасні планувальні рішення. Наприклад, проектувати кухні-ніші та і взагалі передбачати вільне планування квартир. Сьогодні це дозволено робити тільки в однокімнатних квартирах. Ми пропонуємо впровадити можливість такого проектування і для квартир великих габаритів - в двокімнатних, трикімнатних і так далі\", - написав Парцхаладзе.

За його словами, це дозволить ефективніше організовувати житловий простір і сприятиме створенню більш комфортних умов проживання.

Отже, згідно із запропонованими змінами, допускається передбачати кухню-нішу, якщо вона буде обладнана електричною плитою і механічною витяжною вентиляцією.

Економічна правда