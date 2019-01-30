Всі розділи
Укр / Рус

У квартирах дозволять вільно проектувати кухні

Середа, 30 січня 2019, 16:50
 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує дозволити в квартирах з двома і більше кімнатами проектувати кухні, які не відокремлені від інших приміщень стінами - так звані кухні-ніші.

Про це написав заступник міністра Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

"Хочемо прибрати ще одну застарілу норму в ДБН - проектувати квартири тільки з традиційним покімнатним плануванням. І натомість - запровадити можливість використовувати сучасні планувальні рішення. Наприклад, проектувати кухні-ніші та і взагалі передбачати вільне планування квартир. Сьогодні це дозволено робити тільки в однокімнатних квартирах. Ми пропонуємо впровадити можливість такого проектування і для квартир великих габаритів - в двокімнатних, трикімнатних і так далі\", - написав Парцхаладзе.

За його словами, це дозволить ефективніше організовувати житловий простір і сприятиме створенню більш комфортних умов проживання.

Отже, згідно із запропонованими змінами, допускається передбачати кухню-нішу, якщо вона буде обладнана електричною плитою і механічною витяжною вентиляцією.

 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінрегіон нерухомість будівництво

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінрегіон хоче класифікувати вулиці 23 січня 2019, 12:40
Мінфін не виділив кошти на якісну питну воду — Мінрегіон 16 грудня 2018, 15:05
Модернізація житла: потреби українців і законодавчі реалії 28 листопада 2018, 14:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті