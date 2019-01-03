"Укрзалізниці" завадили замінити збиткові електрички на автобуси

Місцеві органи влади не підтримали ініціативу "Укрзалізниці" замінити приміські поїзди з низькою пассажиронаповнюваністю на автобуси.

Про це повідомив директор з економіки та фінансів "Укрзалізниці" Андрій Рязанцев виданню Delo.ua.

"Я знайшов приміський поїзд, який приніс виручки в 6 тис грн протягом 2017 року. За рік потяг перевіз 342 пасажири. При цьому витрати на цей поїзд становлять 12,5 млн грн. Ми хотіли як пілотний проект запустити на цьому маршруті автобус, а поїзд прибрати... Цього не вдалося зробити, тому що місцева влада не дала добро на цю ініціативу", - розповів Рязанцев.

Раніше в "Укрзалізниці" планували призупинити курсування ряду приміських поїздів, пассажировнаповнюваність яких становить до 20%. Замість цього в УЗ на такі маршрути готові були запустити автобуси.

Однак в УЗ зазначали, що така ініціатива може потерпіти невдачу, так як перед виборами місцева влада не готова узгодити нововведення.

"Укрзалізниця" неодноразово заявляла про збитковість пасажирського сектора. За даними залізничного відомства, в приміському сполученні діючі тарифи на пасажирські перевезення поки нижче собівартості в середньому в 7-8 разів.

В УЗ зазначають, що наразі на покриття збитків від пасажирських перевезень направляються доходи від вантажних перевезень.

Останнім часом в "Укрзалізниці" намагаються частково вирішити питання збитковості. Наприклад, в 2017 році в якості експерименту "Укрзалізниця" запустила новий формат приміських перевезень - човникові електрички сполученням Святошино-Клавдієве-Святошин.

В кінцевому підсумку експеримент повинен був закінчитися укладенням з місцевою владою договору на перевезення та компенсації витрат на перевезення пасажирів пільгових категорій. Але поки ініціатива не увінчалася успіхом.