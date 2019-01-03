Перевірки бізнесу відновляться в 2019 році

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В Україні втратив чинність закон про мораторій на проведення перевірок бізнесу, який діяв до 31 грудня 2018 року.

Дію закону "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" припинено 1 січня 2019 року.

У жовтні 2018 року прес-служба Кабміну повідомила, що інспекційна система в Україні трансформується в напрямку ризикоорієнтованого підходу.

"Інспекційні органи будуть фокусуватися на прозорій оцінці суб'єктів господарювання та попередженні податкових ризиків, а бізнес - знати, коли і чому до нього прийде інспектор", - йшлося в повідомленні.

На порталі inspections.gov.ua 26 інспекційних органів з 33 відкрили інформацію про свої перевірки.

В єдиній системі опубліковано близько 250 тис. планів і близько 48 тис. результатів вже проведених перевірок.

Державна фіскальна служба також сформувала план-графік документальних перевірок на 2019 рік. У нього включені майже 5 тис суб'єктів господарювання з обсягами задекларованих доходів за 2017 рік - 1,14 трлн гривень.

Як повідомлялося, мораторій на перевірки бізнесу в Україні діяв з 2014 року. Це рішення приймалося з метою припинити тиск на підприємців з боку контролюючих органів, за допомогою чого виключити чинник корупції та стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу.

Економічна правда