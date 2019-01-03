Як назвуть український "коньяк"

В Україні стартувало громадське обговорення нової назви, яка прийде на заміну "коньяку України".

Відповідне голосування розміщене на facebook-сторінці проекту "Географічні зазначення в Україні", що фінансується Європейським Союзом.

Нагадаємо,відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася з 2026 року відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк" для продукту вітчизняного виробництва.

Замість терміну "коньяк України" має вживатися або термін "бренді", або нова назва, яка буде поширюватися лише на українську продукцію. Раніше в Мінагрополітики обіцяли розпочати громадське обговорення нової назви для коньяків. Про це можна почитати у статті "Конфлікт, настояний на коньяку: навіщо Україні нова проблема у відносинах з ЄС".

На голосування винесено біля трьох десятків потенційних назв. Деякі із них максимально подібні до слова "коньяк", наприклад укрньяк, к’янок чи каннук. Одночасно пропонуються й оригінальні назви: бурштин, пломінь, дубовик, грогон, виналь тощо.

Серед іншого, пропонується назвати український коньяк сонцедаром.

Європейська правда