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"Укртрансгаз" пішов на мирову з фірмами з оточення Януковича

Вівторок, 29 січня 2019, 20:34

Оператор газотранспортної системи – компанія "Укртрансгаз" - планує провести розрахунки з компаніями ТОВ "Турботрейд" і ТОВ "Турболінкс".

Відповідну санкцію "Укртрансгазу" видав його акціонер НАК "Нафтогаз України".

"Прийнято рішення врегулювати заборгованості "Укртрансгазу" перед ТОВ "Турботрейд" на умовах часткової оплати в загальному розмірі 134 млн гривень, і перед ТОВ "Турболінкс" на умовах часткової оплати в загальному розмірі 243 млн гривень", - йдеться в протоколі рішення, прийнятого на зборах акціонерів "Укртрансгазу" 10 грудня 2018 року.

 
 

З компаніями "Турботрейд" і "Турболінкс" "Укртраснгаз" вступив в партнерські відносини в 2012-2013 роках, коли підписав з ними в цілому 15 договорів на закупівлю обладнання і проведення ремонтних робіт.

Після зміни влади в квітні 2014 року Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами "Укртрансгазу" при прийнятті рішень про вступ у договірні відносини з "Турботрейд" і "Турболінкс".

Після цього обидва підрядника подали в суд позови про примусове стягнення з "Укртрансгазу" передбачених контрактами сум. Більшість з цих процесів тривають досі, але в держкомпанії вирішили піти на мирову з підрядниками.

В "Укртрансгазі" і зараз підтверджують наявність масштабних порушень при закупівлі обладнання і послуг у компаній "Турболінкс" і "Турботрейд". Але при цьому в держкомпанії звертають увагу на обставини, що змусили до часткового розрахунку з цими підрядниками.

"Зараз в судах різних інстанцій слухається 12 судових справ між "Укртрансгазом" і компаніями "Турболінкс" і "Турботрейд". Загальний розмір претензій цих компаній становить 1,737 млрд гривень, з яких 868 млн гривень - основна сума позовів, а 869 млн гривень - штрафні санкції", - йдеться у відповіді "Укртрансгазу" на запит ЕП.

"За одним з трьох контрактів Вищим госпсудом вже було прийнято остаточне рішення не на користь "Укртрансгазу". Ще по одній справі "Укртрансгазу" вдалося довести неспроможність претензій ТОВ "Турболінкс" на суму 320 млн гривень", - заявили в компанії.

Як зазначається, з метою попередження неправомірних арештів рахунків "Укртрансгаз" неодноразово звертався до Нацполіціі, Генпрокуратури, прокуратури Київської області, НАБУ і Міністерства юстиції з проханням не допустити скоєння протиправних дій приватними компаніями по відношенню до держпідприємства.

"Але при реалізації виконавчого провадження протягом 2017-2018 років була неможлива нормальна робота підприємства: на 6 місяців були повністю арештовані рахунки ключового сервісного підрозділу компанії ВРТП "Укргазенергосервіс", і на 3 місяці були арештовані рахунки апарату самого "Укртрансгазу", - заявляють в компанії.

За даними компанії, протягом минулого року з банківських рахунків "Укртрансгазу" на користь ТОВ "Турботрейд" виконавцем було примусово списано 110 млн гривень.

Компанія повідомила ЕП, що в кінці минулого року вступили в силу рішення про стягнення з "Укртрансгазу" ще близько 500 млн гривень. У той же час "Укртрансгаз" отримав лист від "Турботрейд" і "Турболінкс" з пропозицією врегулювати ситуацію шляхом укладення мирової угоди.

Ця пропозиція була розглянута і схвалена на вищезгаданому грудневому зібранні акціонерів "Укртрансгазу".

У разі підписання мирової угоди "Турболінкс" і "Турботрейд" повинні будуть відмовитися від майже 80% претензій до "Укртрансгазу" і припинити дії щодо примусового стягнення заборгованості.

За даними "Укртрансгазу", мирова угода вже підписана, але ще не затверджена в суді.

Компанії "Турболінкс" і "Турботрейд" оформлені на маловідомих жителів Донецької області. На момент підписання договорів з "Укртраснгазом", у них були відкриті банківські рахунки в донецькому "Південкомбанку", який на той момент входив до групи "Метал Юніон" одіозного бізнесмена Руслана Циплакова.

Останні кілька років підрядники обслуговуються в банку "Альянс". Він належить донецькому бізнесмену Олександру Сосісу, який є молодшим бізнес-партнером Ріната Ахметова по страховій компанії "АСКА".

Дмитро Рясний, ЕП

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