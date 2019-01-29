"Ощадбанк" підключив всі сервіси однієї з технологій SWIFT

"Ощадбанк" став єдиним банком в Україні, який завершив підключення всіх існуючих сервісів SWIFT gpi для транскордонних розрахунків.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що Ощадбанк першим в Україні почав використовувати глобальну технологію SWIFT gpi в сфері міжнародних платежів. Завдяки реалізації третього етапу - підключення gSRP - банк отримав можливість негайно припиняти і відкликати платежі з таких причин, як шахрайство або помилка.

"Нові технології, використовувані в gSRP, залишають в минулому неефективні довгострокові комунікації і листування з банками-кореспондентами і значно зменшують операційні ризики. ... Запит про зупинку платежу направляється безпосередньо в систему стеження Tracker, і платіж зупиняється на будь-якому етапі переказу до моменту завершення угоди", - зазначив заступник голови правління Ощадбанку Євген Драчко-Єрмоленко.

Нагадуємо:

У серпні 2018 року Ощадбанк першим в Україні почав використовувати глобальну технологію SWIFT gpi.

Завдяки використанню цього сервісу міжнародні розрахунки через Ощадбанк стали швидшими і прозорими, а додаток gpi Tracker дає можливість банку відстежувати міжнародні платежі в режимі онлайн.

Майже половина gpi-платежів зараховується протягом 30 хвилин, майже 100% платежів - протягом 24 годин.

У листопаді 2018 року було реалізовано другий етап - підключення до нової послуги gCOV, завдяки чому перекази відправляються за технологією з покриттям, що дає можливість уникати списання додаткових комісій банками-кореспондентами при здійсненні транскордонних розрахунків і забезпечує збереження інформації про платіж до кінцевого одержувача.

Економічна правда