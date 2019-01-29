Ощадбанк почав реструктуризацію боргів АЗС WOG

Ощадбанк почав процедуру реструктуризації боргів ТОВ "ВОГ Трейдинг" та пов’язаного з ним ТОВ "Імпорт Транс Сервіс".

Про це повідомляє Секретаріат фінансової реструктуризації.

Процедура триватиме до 29 квітня 2019 року.

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Нагадаємо:

У жовтні 2018 року було зареєстроване кримінальне провадження, в якому йшла мова про договори щодо відкриття "Ощадбанком" непокритих акредитивів на 20 мільйонів доларів для компанії, пов’язаної із мережею WOG.

У цьому кримінальному провадженні йшлося про те, що 18 серпня 2014 року на підставі договору кредитної лінії №124/48-1 ТОВ "ВОГ Трейдинг" отримало кредит від Ощадбанку, розміром 20 мільйонів доларів.

У листопаді 2018 року у WOG заявляли, що виконують всі свої кредитні зобов'язання своєчасно та відповідно до договорів. У повідомленні уточнювалося, що на той момент фінзобов'язання WOG реструктуризовані на 10 років в банку ПУМБ і на 15 років - в Укрексімбанку.