Трудові мігранти збільшили грошові перекази в Україну

У 2018 році українськими громадянами в країнах Європи було перераховано в Україну понад 70 мільйонів євро, що 8 разів більше, ніж в 2017 році.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі онлайн сервісу TransferGo.

"Згідно з нашими даними, щорічне зростання компанії становить 100%. Україна є для нас ключовим ринком, який ми плануємо активно розвивати, впроваджуючи інноваційні рішення в наш сервіс", - заявив Даумантас Двілінкас, співзасновник і генеральний директор TransferGo.

Зазначається, що до кінця 2018 року кількість переказів в Україну через TransferGo становило 350 тисяч.

"На сьогоднішній день понад 110 тисяч українських громадян, більша частина яких - це трудові мігранти в країнах Європи, є клієнтами TransferGo. При цьому, загальна кількість користувачів сервісу в світі становить 900 тисяч", - йдеться в прес-релізі.

Нагадуємо:

Сервіс TransferGo забезпечує грошові перекази онлайн у 47 країнах світу.

У липні 2018 року компанія запустила безкоштовні перекази в Україну, що дало можливість українським громадянам переводити гроші додому без додаткових витрат.

Економічна правда