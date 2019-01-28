Мінфін затвердив план головної бюджетної реформи

Мінфін затвердив орієнтовний план заходів з розробки бюджетної декларації на 2020–2022 роки.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

"Міністерство фінансів затвердило орієнтовний план заходів із забезпечення складання Бюджетної декларації на 2020–2022 роки та проекту Державного бюджету на 2020 рік. Документ містить перелік процедур та заходів бюджетного процесу з орієнтовними термінами їх виконання, включаючи новації бюджетного процесу, які набули чинності після підписання закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)"., - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перехід на середньострокове бюджетне планування - це головна бюджетна реформа країни.

За словами, міністра Оксани Маркарової, нову бюджетну декларацію буде розглянуто Кабміном до травня 2019 року.

"Нову Бюджетну декларацію ми будемо подавати до 15 травня на розгляд Кабінету Міністрів і розраховуємо на її затвердження Парламентом до 15 липня, щоб мати на наступні три роки чіткі орієнтири політики та показники і вчасно – до 15 вересня – подати проект Державного бюджету", - сказала Маркарова.

Нагадуємо:

Бюджетна декларація міститиме, зокрема, сукупні стелі видатків та стелі видатків головних розпорядників коштів державного бюджету, цілі та показники результату їх діяльності, загальну оцінку фіскальних ризиків.

Законом передбачається встановлення бюджетних правил, зокрема, щодо дефіциту державного бюджету та обсягу надання державних гарантій, затвердження Стратегії управління державним боргом на середньостроковий період.

Також передбачається оновлення бюджетного календаря, а саме встановлення строків підготовки бюджетної декларації та інформації, необхідної для її складання.

Економічна правда