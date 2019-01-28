Неправильно припарковані авто почнуть евакуйовувати навесні — Кличко

Закон, що розширює можливості боротьби з порушниками правил паркування, може на практиці запрацювати в квітні цього року після завершення сертифікації засобів фото- і відеофіксації.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Закон прийняли, а для евакуації машини і накладення штрафу потрібна сертифікація предметів фото- і відеофіксації. У нас починається наступне коло ходіння по муках", - описав він причину затримки з імплементацією закону.

"Ми зараз сертифікуємо і сподіваємося, що вже в квітні поліцейські будуть оснащені, тому що евакуювати машину можна тільки лише при фото- і відеофіксацію, в іншому випадку це не працює", - зазначив Кличко.

Мер підкреслив, що паралельно місто починає впровадження програми парковок, до будівництва та обладнання яких мають намір активно залучати приватний бізнес, що дасть великий поштовх для інвестицій.

Нагадуємо:

27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.

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