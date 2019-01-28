Оточення Грановського з другої спроби отримало більше 40 мільйонів на ремонт аеропорту

КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Миколаївської обласної ради 8 січня за результатами тендеру замовило ТОВ "Енергосинтез-2006" робіт і обладнання за 41 мільйон гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

До 15 квітня реконструюють систему світлосигнального обладнання аеродрому. Гарантійний строк на роботи складає 10 років, на обладнання – 2 роки. На заробітну плату піде 1,20 млн грн., тобто 3% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 1% – 244 тис грн. Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 43,64 млн грн.

Закупівлю провели з другої спроби, бо перший тендер відмінили за рішенням АМКУ по скарзі відхиленого ТОВ "Авіа Консалт".

Цього разу "Авіа Консалт" оскаржила в АМКУ рішення замовника, але згодом фірма відкликала скаргу "в зв’язку з виявленими обставинами, які мають стратегічне значення для розбудови інфраструктури України". Про які саме обставини йдеться, не уточнюється.

Харківською компанією "Енергосинтез-2006" (стара назва – "ІДМ-Сервіс") Олени Переверзєвої керує Дмитро Дерев’янко. Раніше засновниками були Андрій Вишар та Олександр Черепинський. Останній співволодіє ТОВ "Топ-Сервіс-Інвест", яким керує Кирило Левін, бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського. Партнером Черепинського по фірмі "Топ-Сервіс-Інвест" є ТОВ "Міжрегіональний Інвестиційний Союз" панамської "Танагер Холдінгс Лімітед Інк" росіянина Михайла Андреєва.

Київський "Міжрегіональний Інвестиційний Союз" був прописаний у БЦ "Євразія" по вул. Жилянська, 75, де розташована приймальня Грановського, якого у ЗМІ називають неофіційним куратором судів і прокуратури при президентстві Петра Порошенка.

Зазначимо, офшор партнера Грановського намагається скасувати штраф АМКУ тютюновому монополісту.