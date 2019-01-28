Китай допустив S&P до свого ринку

Влада Китаю допустила міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings до внутрішнього ринку.

Про це повідомив Народний банк Китаю, передає "Інтерфакс-Україна".

Центробанк оголосив про створення у Пекіні дочірнього підприємства S&P Credit Rating (China) Co.в повній власності S&P Global Ratings.

При цьому, як говориться в повідомленні НБК, Національна асоціація інституційних інвесторів на фінансовому ринку (NAFMII) Китаю оголосила, що прийме реєстрацію S&P Credit Rating (China) Co. на ринку міжбанківських облігацій з метою рейтингового покриття внутрішнього ринку облігацій материкового Китаю.

"Підвищення відкритості галузі кредитних рейтингів є важливою частиною сталого розширення доступу до фінансового ринку (Китаю - ІФ) для зовнішнього світу", - йдеться в прес-релізі НБК.

Центробанк підкреслює готовність підтримати роботу на китайському ринку інших міжнародних рейтингових агентств, хоча не згадує прямо інші компанії з топ-3 - Moody's Investors Service і Fitch Ratings.

Як повідомлялося, у жовтні 2018 року Fitch першим серед міжнародних агентств оголосило про запуск китайського підрозділу Fitch (China) Bohua Credit Ratings Ltd. (Fitch Bohua) для обслуговування внутрішнього ринку облігацій КНР. Незабаром аналогічні дії зробило агентство Moody's. Компанії звернулися за дозволом до китайських регуляторів, проте поки немає інформації про видачу їм відповідних документів.

Вважається, що поява локальних підрозділів міжнародних рейтингових агентств може залучити більше іноземних інвесторів на ринок боргових паперів КНР, що є третім за величиною в світі з обсягом 11,9 трлн доларів.

Західні рейтингові агентства вже давно намагалися вийти на китайський ринок облігацій самостійно, а не через спільні підприємства з китайськими партнерами. Однак, як писала The Wall Street Journal, Moody's і S&P Global Ratings погіршили свої шанси, знизивши суверенні рейтинги КНР в 2017 році через швидке зростання боргового навантаження.

У травні 2018 року стало відомо, що Fitch і S&P Global Ratings намір звернутися до влади КНР за ліцензіями, які дозволять їм рейтингувати китайські облігації для внутрішнього ринку, і в разі позитивного рішення створять підрозділи у Китаї.

За даними NAFMII, більше 80% корпоративних емітентів Китаю мають рейтинги не нижче "AA", які Fitch, Moody's і S&P приберігають для найнадійніших і фінансово стійких емітентів.

Нагадаємо, раніше S&P підвищило рейтинг України.