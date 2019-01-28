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Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха

Понеділок, 28 січня 2019, 10:19

Спеціальна система безпеки автомобіля Tesla почне грати "Токката і фуга ре мінор" Йоганна Себастьяна Баха при спробі пограбування авто.

Про це у Twitter повідомив засновник компанії Tesla Ілон Маск.

"Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха "Токката і фуга ре мінор" під час пограбування", - написав він.

"А іноді ця композиція Баха лунатиме в метал-обробці", - додав засновник Tesla.

Найближчим часом Tesla має випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких є вбудований автопілот.

Це стосується Tesla Model S, Model X та Model 3. Ідея оновлення полягає в тому, аби повідомляти власника машини, якщо щось стається з його автомобілем.

Українська правда

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Tesla Маск компанії

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