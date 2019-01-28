Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха

"А іноді ця композиція Баха лунатиме в метал-обробці", - додав засновник Tesla.

Найближчим часом Tesla має випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких є вбудований автопілот.

Це стосується Tesla Model S, Model X та Model 3. Ідея оновлення полягає в тому, аби повідомляти власника машини, якщо щось стається з його автомобілем.

Українська правда