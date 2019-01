Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха

Спеціальна система безпеки автомобіля Tesla почне грати "Токката і фуга ре мінор" Йоганна Себастьяна Баха при спробі пограбування авто.

Про це у Twitter повідомив засновник компанії Tesla Ілон Маск.

"Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха "Токката і фуга ре мінор" під час пограбування", - написав він.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E