Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха
Спеціальна система безпеки автомобіля Tesla почне грати "Токката і фуга ре мінор" Йоганна Себастьяна Баха при спробі пограбування авто.
Про це у Twitter повідомив засновник компанії Tesla Ілон Маск.
"Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха "Токката і фуга ре мінор" під час пограбування", - написав він.
Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E— Elon Musk (@elonmusk) 27 января 2019 г.
"А іноді ця композиція Баха лунатиме в метал-обробці", - додав засновник Tesla.
Найближчим часом Tesla має випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких є вбудований автопілот.
Це стосується Tesla Model S, Model X та Model 3. Ідея оновлення полягає в тому, аби повідомляти власника машини, якщо щось стається з його автомобілем.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua