Норвегія встановила новий рекорд з продажу екологічних авто

Норвегія за підсумками 2018 року знову встановила рекорд за часткою екологічних автомобілів - як серед нових реєстрацій, так і серед всіх машин на дорогах.

Про це свідчать дані Служби інформації про дорожній рух Норвегії, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними служби, автомобілі на нових джерелах енергії, в тому числі з електричними або водневими двигунами, в минулому році становили 31,2% всіх проданих в країні нових машин, в 2017 році ця частка дорівнювала 20,9%.

З урахуванням гібридних моделей в норвезькому автопарку з'явилося 49,1% таких автомобілів, на 10,2 процентного пункту більше, ніж роком раніше.

В цілому, продажі нових автомобілів в Норвегії скоротилися в минулому році на 6,8% з рекордного рівня, до 147,929 тисяч одиниць. Разом з тим 2018 рік став шостим за чисельністю проданих автомобілів в історії країни.

При цьому обсяги реалізації екологічних машин підскочили на 40% в порівнянні з 2017 роком. Тим часом частка автомобілів з дизельним двигуном в продажах знизилася з 23,1% у 2017 році до 17,7% в 2018 році.

В цілому з 2 млн машин на дорогах Норвегії 10% припадає на екологічні автомобілі.

Електромобілі в Норвегії не обкладаються ПДВ і податком на покупку автомобіля, тому обходяться дешевше, ніж аналогічна нова машина на бензині або дизельному паливі. Крім того, у багатьох населених пунктах екологічним автомобілям пропонується безкоштовна парковка, а подекуди також безкоштовна підзарядка і право користування смугами для громадського транспорту.

Уряд Норвегії хоче поступово знизити пільги і привілеї для власників автомобілів на нових джерелах енергії. Однак вони збережуться як мінімум до наступних виборів в 2021 році.