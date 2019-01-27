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МВФ прогнозує зростання інфляції у Венесуелі до 10 мільйонів відсотків

Неділя, 27 січня 2019, 12:08

Інфляція в Венесуелі в поточному році продовжить зростати і за його підсумками може досягти 10 мільйонів відсотків.

Про це на прес-конференції заявив директор департаменту Західної півкулі Міжнародного валютного фонду Алехандро Вернер, передає ТАСС.

"Прискорення гіперінфляції з рівня, який в 2018 році був близький до 2 млн відсотків, перейде до рівня, який в 2019 році, якщо я правильно пам'ятаю, повинен бути в районі 10 мільйонів відсотків", - сказав Вернер.

Венесуела в останні роки переживає гостру кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти і гіперінфляцією. За даними парламентського комітету з фінансів, інфляція за підсумками 2018 року становила близько 1,7 мільйона відсотків.

Експерти МВФ порівнюють тяжкість ситуації в Венесуелі з положенням, в якому опинилася Німеччина після Першої світової війни.

Якщо останні прогнози вірні, за п'ять років кризи економіка Венесуели скоротиться на 50%, це найзначніший економічний спад в світі за останні 60 років.

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МВФ Венесуела

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