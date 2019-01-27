Товарообіг між Україною та Китаєм майже досяг 9 мільярдів доларів

За підсумками січня-листопада 2018 року товарообіг між Україною та Китаєм досяг 8,82 млрд доларів.

Про це під час зустрічі з послом КНР в Україні Ду Веєм повідомив перший віце-прем‘єр Степан Кубів, передає прес-служба Міністерства економіки.

"Китай є стратегічним партнером для України, а взаємна торгівля постійно зростає. За 11 місяців 2018 року товарообіг України з Китаєм становив 8,82 млрд доларів, а це більше як на 1,1 млрд доларів ніж за увесь 2017 рік", - сказав Кубів.

"Нещодавно на найвищому рівні Україна та Китай домовилися, що товарообіг Україна-Китай досягне 10 млрд доларів на рік. Приємно відзначити, що наша робота у цьому напрямку демонструє прогрес", - підкреслив він.

Нагадаємо, за 2017 рік товарообіг Україна-Китай становив 7,69 млрд доларів та зріс порівняно з 2016 роком на 17,9%.

Раніше аналітики назвали Топ-10 товарів, які експортує Україна.

Економічна правда