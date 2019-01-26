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Німеччина відмовиться від вугільної енергетики до 2038 року

Субота, 26 січня 2019, 17:39

До кінця 2038 року Німеччина повинна відмовитися від використання вугілля для виробництва електроенергії.

Таке рішення прийняла урядова комісія з питань вугілля під час засідання, що тривало майже 21 годину, повідомляє Deutsche Welle.

При цьому у 2032 році планується перевірити, чи можливо перенести термін відмови від вугільної енергогенерації на 2035 рік.

Ця відмова коштуватиме країні 40 мільярдів євро, які протягом 20 років мають отримати з федерального бюджету землі, де видобувається вугілля (Бранденбург, Північний Рейн-Вестфалія, Саксонія, Саксонія-Ангальт).

Сьогодні вугільні теплоелектростанції мають у Німеччині загальну потужність 12,5 гігаватт та виробляють приблизно третину всієї електроенергії країни.

Раніше Німеччина вже прийняла рішення відмовитися до 2022 року від атомної енергетики.

Але для того, щоб країна могла виконати національні та міжнародні цілі із захисту клімату, ФРН має пришвидшити перехід на екологічно чисту електроенергію.

До 2050 року викиди двоокису вуглецю в країні мають складати 80-95 відсотків від показників 1990 року.

Європейська правда

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Німеччина вугілля

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