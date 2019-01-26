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Реальні доходи росіян скоротилися п'ятий рік поспіль

Субота, 26 січня 2019, 13:17

Реальні доходи росіян в 2018 році знизилися п'ятий рік поспіль всупереч прогнозам уряду.

Про це свідчать дані Федеральної служби державної статистики, передає "Інтерфакс".

Реальні грошові доходи населення РФ в грудні 2018 року зросли на 0,1% в порівнянні з груднем 2017 року після зниження, згідно з уточненими даними, на 3,1% в листопаді і зростання на 0,3% в жовтні.

В цілому за 2018 рік доходи знизилися на 0,2% в реальному вираженні в порівнянні з 2017 роком.

Таким чином, формально 2018 рік став п'ятим роком поспіль зниження реальних доходів населення в РФ - в 2017 році доходи знизилися на 1,2%, в 2016 році впали на 5,8% в реальному вираженні, в 2015 році було зафіксовано падіння на 3, 2%, в 2014 році їх зниження склало 0,7%.

Останній раз реальні доходи населення зросли в 2013 році на 4%. Зниження реальних доходів населення в 2018 році стало несподіваним для російського уряду, який в базовому сценарії прогнозу чекав їх зростання на 3,4%.

У 2019 уряд РФ прогнозує зростання реальних доходів населення на 1%.

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Росія

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