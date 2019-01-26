NYT: Цукерберг планує об’єднати повідомлення Facebook, WhatsApp і Instagram

Марк Цукерберг хоче об’єднати соцмережу Facebook разом із WhatsApp та Instagram, щоб їхні користувачі могли надсилати повідомлення між додатками.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на чотири джерела.

"Цей крок, описаний чотирма особами, які беруть участь у цьому процесі, вимагає від тисяч працівників Facebook переналаштувати функцію WhatsApp, Instagram та Facebook Messenger на базових рівнях. Хоча всі три служби продовжуватимуть працювати як окремі програми, їх інфраструктура обміну повідомленнями буде уніфікована", - розповіли співрозмовники виданню.

Facebook все ще знаходиться на ранніх стадіях роботи і планує завершити це злиття до кінця 2019 року або на початку 2020 року.

Крім того, Цукерберг наказав, щоб в усіх трьох додатках було наскрізне шифрування (метод передачі даних, в якому тільки користувачі, які спілкуються між собою, мають доступ до повідомлень – УП). За словами співрозмовників NYT, це значний крок, який захищатиме повідомлення від перегляду будь-ким, крім учасників розмови.

Після інтеграції усіх трьох додатків користувач, наприклад, Facebook зможе надіслати зашифроване повідомлення тому, хто має лише обліковий запис WhatsApp. Наразі це неможливо, бо усі програми працюють окремо.

Крім того, у Facebook вважають, що ці зміни посприяють збільшенню інтересу користувачів до компанії і допоможуть утримати їх у довгостроковій перспективі, коли сповільниться зростання популярності додатків.

Українська правда