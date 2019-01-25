"Ощадбанк" виграв ще один суд на 140 мільйонів доларів

Ощадбанк виграв черговий суд у справі компанії "Креатив" на суму 116 мільйонів доларів і 569 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Ощадбанку.

На користь "Ощадбанку" прийнято 4 судові рішення про стягнення заборгованості з поручителів за кредитними зобов'язаннями ЗАТ "Креатив" Максима Березкіна та Юрія Давидова.

"Починаючи з 2015 року "Ощадбанк" проводить активну претензійно-позовну роботу з повернення боргів групи компаній "Креатив". Всі сформульовані банком вимоги за вказаними поручителями поки задоволені в повному обсязі", - повідомляє банк.

Загальна сума присуджених до стягнення коштів за всіма судовими рішеннями становить 328 млн доларів, 12 млн євро і 824 млн грн з Березкіна, а також 306 млн доларів, 12 млн євро і 716 млн грн з Давидова.

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В рамках слідства детективи Національного антикорупційного бюро отримали висновок Державної аудиторської служби, яким встановлено відсутність порушень з боку банку за операціями, що є предметом досудового розслідування, що призвели до завдання матеріальних збитків банку.

В рамках досудового розслідування НАБУ затримало 10 осіб, яким повідомили про підозру в заволодінні коштами банку. Серед них посадові особи "Креативу", син Березкіна і двоє співробітників банку.

За даними САП, досудовим слідством встановлено, що протягом вересня 2013 року - січня 2014 року бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших товариств, заволоділи грошовими коштами, отриманими в Ощадбанку за договором кредитної лінії в сумі 20 млн доларів (на момент скоєння злочину - 160 млн грн).

Договір був укладений в порушення вимог кредитної політики Ощадбанку і ніколи не був забезпечений заставою майнових прав, оскільки наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше 7 млн доларів ​​(або 56 млн грн).

У січні 2014 року зазначені кредитні кошти були привласнені та виведені з цього товариства колишніми на той момент бенефіціарами групи "Креатив" на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під виглядом виконання контрактів на постачання тропічного масла, чого насправді не було.

Надалі за рахунок зазначених коштів бенефіціари "Креатива" придбали на підконтрольну їм компанію-нерезидента корпоративні права одного з підприємств, а частина коштів була використана на власні потреби.

Економічна правда