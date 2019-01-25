Помічника нардепа оголосили в розшук через вкрадені 93 мільйонів "Укрзалізниці"

Помічника одного з народних депутатів України, колишнього посадовця ПАТ "Укрзалізниця", якому повідомлено про підозру у заволодінні 93,27 мільйона гривень компанії, оголосили у розшук.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Зазначається, що версією слідства, ця особа є організатором корупційної схеми та її виконавцем.

"Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 та ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні НАБУ.

У бюро додали, що оскільки під час розслідування отримано відомості, що помічник нардепа переховується від слідства, 23 січня його оголосили у розшук.

"Таким чином, загальна кількість підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом заволодіння 93,27 млн грн ПАТ "Укрзалізниця" становить вісім осіб, із яких дві особи є помічниками одного з народних депутатів", - наголосили у НАБУ.

Наприкінці 2018 року очільник САП Назар Холодницький передав генпрокурору Юрію Луценку для внесення в парламент подання про зняття недоторканності з народного депутата від БПП Ярослава Дубневича.

НАБУ та СБУ розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів. Зокрема, щодо розкрадання газу на суму понад 1,4 мільярда гривень.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро 15 січня повідомило сімом особам про підозру у заволодінні 93,3 мільйона гривень "Укрзалізниці".

Повідомлялося, що детективи НАБУ підготували проект подання на зняття недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, який, за даними слідства, є організатором зазначеної корупційної схеми. Ім'я депутата бюро не називає

Влітку 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру посадовцям "Укрзалізниці" та представникам ТОВ "Вог Аеро Джет", які підозрюються у завданні збитків компанії на 92 млн грн.

Правоохоронці провели 15 одночасних обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань на "Укрзалізниці".