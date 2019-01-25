Сорос побоюється використання сучасних технологій в Китаї

Американський фінансист і мільярдер Джордж Сорос заявив, що побоюється використання сучасних технологій в авторитарних державах.

Про це він заявив, виступаючи на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає DW.

"Смертельною небезпекою" для відкритого громадянського суспільства він назвав можливість використання, наприклад, самонавчальних машин і штучного інтелекту в якості інструменту контролю з боку тоталітарної влади.

Як приклад Сорос назва систему соціального рейтингу, що вводиться у Китаї, за якою відбувається оцінка громадян на предмет того, чи не представляють вони небезпеки для держави.

Основною метою впровадження системи, за заявою китайської влади, є "побудова гармонійного соціалістичного суспільства". Головною цінністю такого суспільства є чесність, яка повинна проявлятися в усьому, від поведінки в інтернеті до шанування батьків.

Щоб розвинути цю якість в народі, кожному громадянину Китаю система буде привласнювати рейтинг. За відсутність порушень закону, корисну громадську діяльність і, наприклад, своєчасну виплату кредитів будуть нараховуватися бали. За проступки різного ступеня тяжкості відніматися.

"Вона підпорядковує долю індивідуума в ще не оціненому масштабі інтересам однопартійної держави", - зазначає Сорос.

У світі багато авторитарних держав, але саме Китай є найбагатшим, найсильнішим і найбільш передовим в технологічному плані авторитарним режимом. Це, на думку фінансиста, робить китайського лідера Сі Цзіньпіна "найнебезпечнішим противником відкритих суспільств".

Гострій критиці Сорос піддав і політико-економічну експансію Китаю. Зокрема, зазначив він, за допомогою інфраструктурних інвестицій в рамках проекту "Новий шовковий шлях" Китай намагається розширити свій політичний і економічний вплив на країни-учасниці.

"Замість того, щоб вступити в торговельну війну практично з усім світом, президент Трамп повинен зосередитися на Китаї", - вважає фінансист.

Китайським телекомунікаційним концернам ZTE і Huawei в США, вважає він, дають зелене світло. Якщо китайські фірми зможуть встановити домінуючі позиції на ринку технології мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G), то, на думку Сороса, для решти світу це буде означати непередбачувані ризики в сфері інформаційної безпеки.