Польща вирішила не допустити Huawei до запуску 5G - ЗМІ

Польща має намір виключити техніку Huawei зі своєї майбутньої мережі 5G на користь європейських гравців.

Про це заявив урядовий чиновник, який говорив на умовах анонімності, пише Reuters.

Політики польського уряду обмірковують наступні кроки разом з Європейським союзом і НАТО, але ще не визначили, який виробник телекомунікаційного обладнання може замінити Huawei, повідомляють джерела.

11 січня польська влада оголосила про арешт китайського громадянина, працівника місцевого відділу Huawei, за звинуваченням у шпигунстві.

"Арешт шпигуна означає закінчення дискусії", - сказав співрозмовник. "Я думаю, що китайці не будуть присутні в 5G в Польщі".

Фінська фірма Nokia і шведська телекомунікаційна компанія Ericsson є двома провідними європейськими конкурентами, які могли б надати обладнання для мережі 5G в Польщі.

Президент Польщі Анджей Дуда також припустив, що Huawei, ймовірно, усунуть.

"Я, безумовно, ближчий до співпраці з європейськими фірмами або американськими, ніж з виробниками з Азії", - сказав Дуда в інтерв'ю польському сайту Money.pl.

Минулого року найбільші в Польщі компанії мобільного зв'язку Оrange Polska та T-Mobile почали співпрацю з Huawei щодо побудови мереж 5G, однак це, схоже, може змінитися.

Низка держав, зокрема США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE (Норвегія і Німеччина також розглядають подібні кроки) через побоювання, що використання продукції компаній зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. У Huawei відкидали подібні підозри.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує. У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання наших секретів".

Європейська правда