Один із державних банків наблизився до приватизації

Керівництво Міжнародної фінансової корпорації готове вживати заходів для входження в капітал державного "Укргазбанку".

Про це написала глава офісу Національної інвестиційної ради при президентові Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook.

"На засіданні Національної інвестиційної ради керівництво IFC підтвердило готовність розглядати інвестиції в капітал "Укргазбанку". Протягом наступних місяців почнеться підготовча робота, в тому числі due diligence", - написала вона.

Станом на 1 січня 2019 року держава в особі Мінфіну володіла 94,94% акцій "Укргазбанку".

Згідно з даними НБУ, на 1 січня Укргазбанк за розміром активів займав 4-е місце (80,106 млрд грн) серед 78 банків, що діяли в країні.

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Економічна правда