Всі розділи
Укр / Рус

Один із державних банків наблизився до приватизації

Четвер, 24 січня 2019, 17:40
 

Керівництво Міжнародної фінансової корпорації готове вживати заходів для входження в капітал державного "Укргазбанку".

Про це написала глава офісу Національної інвестиційної ради при президентові Юлія Ковалів на своїй сторінці в Facebook.

"На засіданні Національної інвестиційної ради керівництво IFC підтвердило готовність розглядати інвестиції в капітал "Укргазбанку". Протягом наступних місяців почнеться підготовча робота, в тому числі due diligence", - написала вона.

Станом на 1 січня 2019 року держава в особі Мінфіну володіла 94,94% акцій "Укргазбанку".

Згідно з даними НБУ, на 1 січня Укргазбанк за розміром активів займав 4-е місце (80,106 млрд грн) серед 78 банків, що діяли в країні.

Рекомендуємо почитати: Що буде з державними банками. Нова стратегія Кабміну

Глава Укргазбанку: Зараз будь-який олігарх 350 разів подумає, чи потрібен йому банк

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укргазбанк приватизація

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У держбанку змінився голова наглядової ради 13 вересня 2018, 14:50
IFC може увійти в капітал "Укргазбанку" до кінця року - Маркарова 27 липня 2018, 10:30
Глава Укргазбанку: Зараз будь-який олігарх 350 разів подумає, чи потрібен йому банк 6 червня 2018, 09:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті