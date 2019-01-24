Податкова пропонує враховувати дані про зарплати "в конвертах" при нарахуванні субсидій

Виявлена ​​при проведенні перевірок інформація про нелегальне працевлаштування та виплату "зарплат в конвертах" повинна використовуватися при нарахуванні субсидій та інших видів соціальної допомоги.

Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов, передає прес-служба ДФС.

"Інформація, яку ми отримали за результатами проведеної роботи, показала необхідність подальшого проведення таких заходів одночасно з налагодженням ефективної взаємодії з органами влади для використання встановлених фактів при нарахуванні різних видів соціальної допомоги", - заявив Власов.

За словами глави ДФС, виявлена ​​при проведенні контрольних заходів інформація про неоформлених найманих працівників, виплату доходів таким працівникам, може використовуватися при призначенні або перегляді житлових субсидій громадянам, призначенні допомоги по безробіттю, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

З цією метою ДФС взяла участь в розробці проекту розпорядження про проведення заходів, спрямованих на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення в окремих галузях економіки.

Зокрема, документом пропонується проведення спільних комплексних заходів в сферах торгівлі та громадського харчування, будівництва, сільського господарства, транспортних перевезень, медичного обслуговування, надання послуг тощо.

Проектом також передбачено обмін інформацією між ДФС, Міністерством соціальної політики, Державною службою з питань праці, державної служби зайнятості та Пенсійним фондом про факти використання неоформлених найманих працівників, виплати доходів таким працівникам тощо.

Наразі розроблений нормативний акт спрямований на розгляд в Міністерство фінансів.

"Його прийняття дозволить зменшити застосування незадекларованої праці та вдосконалює контроль за оформленням трудових відносин з найманими працівниками", - наголошується в повідомленні ДФС.

Економічна правда