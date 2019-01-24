Чеський перевізник хоче продовжити маршрут поїзда Прага—Краків до України

Приватний оператор пасажирських перевезень Leo Express планує в грудні 2019 року запустити перший потяг від кордону України до Праги через Краків.

Про це, як пише ЦТС, повідомляють журналісти порталу Rynek kolejowy.

Передбачається, що поїзди будуть ходити до чотирьох разів на день, і забезпечать рух пасажирів між Львовом і Прагою, хоча відправною точкою буде прикордонна станція.

Таким чином чеський перевізник має намір скористатися зростаючим інтересом громадян України до поїздок в країни Євросоюзу.

Адміністрація залізничного транспорту Польщі вже отримала від Leo Express інформацію про плановані рейси за маршрутом Прага-Медика-Прага. Чеський оператор має намір здійснювати перевезення за маршрутом, починаючи з 11 грудня 2019 року, і до 10 грудня 2024 року.

Також заявлено про намір виконувати рейси до чотирьох разів на день сім днів на тиждень.

Польські журналісти отримали підтвердження цих планів і в самій Leo Express.

Крім того, в Leo Express бачать пріоритетом продовження маршруту на територію України - до прикордонної станції Мостиська на Львівщині. Але для цього приватний оператор повинен вирішити питання можливості доступу на українську залізничну інфраструктуру з УЗ і те, як буде здійснюватися прикордонний контроль - з Держприкордонслужбою.

Зазначимо, що колія європейського стандарту 1435 мм заходить у Львівській області якраз до станції Мостиська-1.

Загальний час поїздки буде займати 9 годин 45 хвилин.

Нагадуємо:

Чеська Lео Express є першим повністю приватним залізничним оператором в Польщі, які працюють на далеких напрямках. 20 липня 2018 року компанія почала виконувати рейси на залізничному маршруті між Прагою і Краковом. Квитки в поїзді коштували від 18 до 50 євро, залежно від класу вагона (економ, бізнес, преміум).

Однак уже восени оператор припинив виконання даних рейсів. Причиною тому послужили ремонти на польських залізницях. Відновити їх Lео Express має намір 22 березня.