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Український аграрний експорт досяг нового рекорду

Середа, 23 січня 2019, 20:37
 

Український аграрний експорт за результатами 2018 року перевищив 18,8 млрд доларів.

Про це розповіла заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, передає прес-служба відомства.

"За результатами 2018 року аграрний експорт зріс більше ніж на 880 млн доларів порівняно з 2017 роком та сягнув нового рекорду – 18,8 млрд доларів. За цей період відчутно збільшились обсяги експорту продукції  АПК на ринки Азії та ЄС", - сказала Трофімцева.

За її словами, в минулому році левову частку експорту традиційно формували зернові культури, з часткою 38,4%, олії – 23,3% та насіння олійних культур – 10,2%.

"Також хочу виокремити товари, за рахунок яких відбулось зростання експорту. Йдеться про кукурудзу, пшеницю, насіння ріпаку, макуху, м’ясо та субпродукти птиці, різні олії, тютюн та вироби з нього, яйця, кондитерські вироби тощо", - підкреслила Трофімцева.

Трофімцева додала, що найбільшими покупцями українських аграрних та харчових товарів в 2018 році стали: Індія, куди було експортовано продукції АПК на понад 1,8 млрд доларів, Китай – 1,2 млрд доларів, Нідерланди – 1,2 млрд доларів, Іспанія – 1,04 млрд доларів та Єгипет – 888,7 млн доларів.

Економічна правда

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АПК експорт

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